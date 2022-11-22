نجوم الفن في احتفالية شاهد ضمن فعاليات القاهرة السينمائي الـ 44

شارك عدد كبير من نجوم وصناع الأعمال الفنية بمصر والعالم العربي في احتفالية "شاهد" التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 44 داخل فندق نايل ريتزكارلتون بميدان التحرير.

كان أبرز الحضور حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ال 44 , يسرا، ليلى علوي، حسين فهمي، إلهام شاهين، محمود حميدة، المنتج سيف عريبى ،هاني رمزي، رانيا يوسف، صبا مُبارك، أحمد فهمي، محمد فراج، محمد سلام، سيد رجب، أحمد حاتم، ماجد المصري، حمادة هلال، يسري نصر الله، هالة صدقي، بسمة، مي عمر، هاني مهنا، هشام ماجد، شيكو، محمد رجب، درة، مي سليم، زينة، فاطمة ناصر، خالد سرحان، لقاء سويدان، مُنذر رياحنة، سماح أنور، بسنت شوقي، شريف رمزي، هنادي مهنا، دارين حداد، .. بالإضافة إلى عدد من ضيوف المهرجان من الدول الأوروبية وآسيا.

وشهد الحفل لقاءات جانبية للمنتج سيف عريبي مع نجوم الفن بمصر والعالم العربي من أجل الترشيحات لأعمال سينمائية ودرامية عالمية يجرى الترتيب لها عقب الانتهاء من فيلم الغربان للفنان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد والذي من المقرر إطلاق العرض الأول له بالمملكة العربية السعودية الموسم الصيفي.



