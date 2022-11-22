الناجية من حادث مدينة نصر: فوجئت بإحدى السيارات يقودها شاب تطاردنا

أكدت دنيا محمد، الناجية الوحيدة من حادث مدينة نصر، أن ما تم تداوله على السوشيال ميديا عن الحادث خاطئ تمامًا، والحادث لم يكن بسبب اصطدامهم بسيارة مجهولة، ولكن هناك أحد الأشخاص كان يطاردهم بسيارته قبل الحادث أثناء عودتنا من احتفال بخطوبة صديقة لهم.

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، لا أتذكر جزءا كبيرا من الحادث بسبب عدم تركيزي مع الطريق، ولكن قبل الحادث مباشرة فوجئت بإحدى السيارات التي يقودها شاب تطاردنا، متابعة: "عجلة القيادة بدأت في التعويم من صديقتي".

فقدنا السيطرة على السيارة

وتابعت: فقدنا السيطرة على السيارة واصطدمنا بالحاجز الخرساني بمطلع كوبري صلاح سالم، وتم نقلنا بعد الحادث لمستشفى الدمرداش الجامعى لتلقى العلاج، وبعد خروجي من المستشفى علمت بوفاة صديقتي في الحادث.