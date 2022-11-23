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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر تطورات إصابة نجم السعودية الخطيرة أمام الأرجنتين.. تفاصيل

إصابة ياسر الشهراني
إصابة ياسر الشهراني

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني، لاعب النسور الخضر، أمام الأرجنتين في كأس العالم، وذلك في بيان رسمي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: “تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي فى منطقة الرأس والصدر والبطن، حين كانت حالته مستقرة”.

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وتابع: “اللاعب أجري كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة”.

واختتم: “وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب حيث التقي بالكادر الطبي للمستشفي واستمع لتفاصيل حالة اللاعب بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب الوطني”.

ياسر الشهراني مع منتخب السعودية

وكان اللاعب ياسر الشهراني، قد اصطدم بزميله محمد العويس، في كرة مشتركة في الشوط الثاني من المباراة.

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