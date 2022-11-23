أول تعليق من ياسر الشهراني بعد إصابته الخطيرة أمام الأرجنتين |شاهد

طمأن ياسر الشهراني، لاعب المنتخب السعودي، الجماهير العربية، على إصابته الخطيرة، والتي تعرض لها في مباراة الأرجنتين، في بطولة كأس العالم.

وقال ياسر الشهراني من خلال فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي: “السلام عليكم، أحب أطمنكم أن أموري تمام، والله يعطيكم العافية، دعواتكم لي، ومبروك الفوز، للجمهور السعودي تستاهلون، والله يسهل الأمور إن شاء الله في الأيام الجاية”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني، لاعب النسور الخضر، أمام الأرجنتين في كأس العالم، وذلك في بيان رسمي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: “تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي فى منطقة الرأس والصدر والبطن، حين كانت حالته مستقرة”.

وتابع: “اللاعب أجري كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة”.

واختتم: “وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب حيث التقي بالكادر الطبي للمستشفي واستمع لتفاصيل حالة اللاعب بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب الوطني”.

وكان اللاعب ياسر الشهراني، قد اصطدم بزميله محمد العويس، في كرة مشتركة في الشوط الثاني من المباراة.

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