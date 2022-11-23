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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| بشرى تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام

بشرى
بشرى

نشرت الفنانة بشرى، صورًا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بشرى بلوك كلاسيك أنيق باللون الأسود، ولاقت إعجاب جمهورها من خلال التعليقات.

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بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام

وشاركت بشرى مؤخرًا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ33، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان "ضيافة" وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

ويعرض حاليا لبشري فيلم "معالي ماما" علي منصة "Netflix" للمرة الأولي بعد عرضه في السينمات علي مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.

بشري جلسة تصوير جديدة الفنانة بشرى فيلم معالي ماما

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