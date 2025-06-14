صندوق تأمين الماشية يستقبل طلاب زراعة عين شمس بالنوبارية

استقبل المجزر الآلي المُطوَّر التابع لـصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بمنطقة النوبارية، زيارة تدريبية لطلاب قسم الإنتاج الحيواني بـكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وقال اللواء دكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إنه تم اصطحاب الزيارة التدريبية لمزرعة الانتاج الحيواني والمحجر البيطري، واطلعوا على التقنيات الحديثة وأساليب الرعاية والتربية والتسمين، وطرق التغذية السليمة والحديثة.

وأوضح أن الزيارة تفقدت أيضًا المجزر الآلي، في سبيل نقل المعرفة والخبرات التعليمية والتدريبية، فيما يتعلق بـأعمال الرقابة الصحية على اللحوم بالمجزر الآلي، وإجراءات الذبح، وما قبلها، وما بعدها.

وأشار صابر إلى استمرار العمل في المجزر الآلي من أعمال الذبح، والتشفية، والتجميد، في سبيل وفاء المجزر بـالتزاماته ودوره المجتمعي، للمساهمة في جهود التنمية المجتمعية.

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، مواصلة جهود التوعية وتقديم الدعم الفني للمربين بمختلف المحافظات، لنشر ثقافة التأمين على الماشية، وشرح المزايا التأمينية التي يستفاد منها المؤمنون على ماشيتهم لدى الصندوق، والأضرار التي يغطيها.