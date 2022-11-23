تعرف على مفاجأة مايان السيد وأمير المصري للجمهور

حرص الثنائى مايان السيد وأمير المصري على مفاجأة جمهورهما ضمن الحملة الدعائية التى يقومان بها للترويج لفيلمهما الجديد «هاشتاج جوزني».



وقام الثنائى بنشر فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي إنستجرام أكدا فيه أنهما سوف يكونان متواجدين فى سينما سيتى سنتر ألماظة يوم الجمعة القادمة فى تمام الساعة الثامنة مساء لمشاهدة الفيلم مع الجمهور والتقاط الصور التذكارية معهما.



واحتفل نجوم وصناع فيلم "هاشتاج جوزني" بالعرض الخاص للعمل بالمملكة العربية السعودية في تمام الثامنة من مساء أمس، الجمعة 4 نوفمبر، داخل صالات فوكس بمول ريد سي بجدة.

وحضر العرض الخاص من نجوم الفيلم أمير المصري ومايان السيد والمطرب أبو، وعدد من صناعه.

والفيلم الكوميدي "هاشتاج جوزني"، يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرًا في السنوات الأخيرة.. ويحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع (مايان السيد)، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث. ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ولبنى عزت، وعدد آخر من الفنانين.