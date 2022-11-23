نواب جمهوريون وديمقراطيون يحثون الإدارة الأمريكية على منح أوكرانيا طائرات مسيرة

حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء على إعادة النظر في قرار عدم منح أوكرانيا طائرات بدون طيار متقدمة، قائلة إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد كييف في الاحتفاظ بأراضيها واكتساب زخم في ساحة المعركة.

وفي رسالة بتاريخ 22 نوفمبر إلى وزير الدفاع لويد أوستن، حث 16 من أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة على منح أوكرانيا طائرات بدون طيار مسلحة من طراز إم كيو 1 سي، أو جراي إيجلز، وهي طائرات بدون طيار متوسطة الارتفاع يمكنها الطيران لأكثر من 24 ساعة، بحسب صحيفة "وول ستريت".

وكتب النواب: "إن الجانب الإيجابي طويل المدى لتزويد أوكرانيا بطائرة إم كيو 1 سي، مهم ولديه القدرة على قيادة المسار الاستراتيجي لصالح أوكرانيا".