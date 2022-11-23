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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يطير إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم

عصام الحضري
عصام الحضري

شارك الكابتن عصام الحضري، حارس المرمى السابق لمنتخب مصر، صورًا جديدة له من أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر “الحضري” من داخل الطائرة في طريقه إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم والاستمتاع بها.

ويواجه منتخب المغرب نظيره كرواتيا، في أولى مبارياته في المونديال، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره كوستاريكا في كأس العالم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم

المغرب ضد كرواتيا - 12 ظهرًا - ملعب البيت – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max

ألمانيا ضد اليابان - 3 عصرًا - ملعب خليفة الدولي – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا ضد كوستاريكا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا ضد كندا - 9 مساء - ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports 

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