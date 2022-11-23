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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

داني أولمو يمنح إسبانيا التقدم أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022

إسبانيا وكوستاريكا
إسبانيا وكوستاريكا

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره الكوستاريكي بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف إسبانيا الأول جاء عن طريق داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني في الدقيقة 11 من متابعة لتمريرة زميله بابلو جافي ليُسقط الكرة فوق نافاس، بعد جملة تكتيكية رائعة لكتيبة المدرب لويس إنريكي.

تشكيل كوستاريكا

وضم تشكيل كوستاريكا كلا من:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارلوس مارتينيز - أوسكار دوراتي - كيشير فولير - فرانسيسكو كالفو - براين أوفييدو

خط الوسط: يلتسين تيخيدا - سيلسو بورجيس - سول كامبل - جويسون بينيت

خط الهجوم: أنتوني كونتريرز

تشكيل إسبانيا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودريجو - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: فيران توريس - ماركو أسينيسو - داني أولمو

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