سيراميكا كليوباترا يفوز على إنبي 4 -2 وديا

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره انبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت.

افتتح إنبي التسجيل عن طريق بيكلي في الدقيقة ٢٤ ،وأصاف يوسف لبيب الهدف الثاني للنادي البترولي في الدقيقة ٤٢ من الشوط الأول، واستطاع محمد إبراهيم تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها أحمد ياسر ريان، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق إنبي بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع رجب نبيل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ١٠ من الشوط الثاني من ركلة ركنية، ووسط سيطرة كاملة لفريق سيراميكا كليوباترا، أضاف محمد القرموطي الهدف الثالث مستغلًا خطأ من دفاع إنبي، واستخلص الكرة وسددها مباشرة في المرمى، وقبل نهاية المباراة نجح محمود زلاكة في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحرص الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على إشراك أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية في المرحلة المقبلة.

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