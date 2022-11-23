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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جودة الحياة .. ندوة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية

خلال الندوة
خلال الندوة

نظم المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بقيادة دكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة واشراف وتنفيذ فرع المجلس في الاسماعيلية بقيادة دكتوره عفاف الكومى مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية والمقرر المناوب  لبنى ذكى، ندوة بعنوان "جودة الحياة"، مساء اليوم الاربعاء،  بمكتبة مصر العامة تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وبحضور الكاتب خالد عبد الحميد مدير البرامج القيادية والإدارية بمركز إعداد القادة.

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وخلال الندوة قال خالد عبد الحميد مدير البرامج القيادية والإدارية بمركز إعداد القادة أن الإنسان لايستطيع تجنب المشاكل التي تواجهه في الحياه لكنه بإمكانه أن يستطيع تعلم كيفيه التعامل مها للخروج من العقبات بأقل الخسائر مع الحفاظ على السلامه النفسية

واضاف أن كل فرد في المجتمع يجب أن يضع في اهتمامه افعاله ولا يبذل وقته ومجهوده في انتظار مساعده الاخرين لافتا إلى أن غالبية المشاكل التي تواجه الفرد تتركز في طريقه تفكيره وكيفية استقباله للأحداث وتفسيره لمعطيات المجتمع الذي يعيش فيه فهناك حاله من التوجه الذهني والتي يستطيع من خلالها القيام ببعد زمني أو بعد مكاني للتغلب على المشاعر التي تسيطر على الشخص في حل مشكلته

مؤكدا أن للتحكم في المشاعر أهمية كبرى لايمكن اغفالها حتى يمكن لكل شخص تحديد اهدافه دون أي تدخل لتحقيق النجاح.

 
ومن جانبها قالت دكتوره عفاف الكومي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تم تنظيم ندوة جودة الحياة  ضمن مبادرة احتواء لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن للعنف الاسري لتفعيل دور المجلس في حل الخلافات الأسرية وتقديم كافة سبل الدعم للسيدات الناجيات من العنف.


واكدت الكومي أن القومي للمرأة يساهم بشكل فعال في تحديد المشاكل التي تواجه المرأة من خلال مكتب الشكاوى وعرضها أمام صانع القرار وكذلك تقديم الاستشارات القانونيه والاجتماعيه المجانيه للمرأة وتعزيز وعي المرأة بحقوقها.

 

حضر الندوة حربي عبد الجواد رئيس نقابة العاملين في هيئة قناة السويس ومن بيت العائلة المصرية الشيخ جمال جمال علي والقس بنيامين يزيد المهندس محمد ابو العلا عضو النادي الاسماعيلي وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.

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مكتبة مصر العامة محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة رئيس المجلس القومى للمرأة

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