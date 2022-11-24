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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي طلبة: منتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية تأثروا بالحضور الجماهيري

صدى البلد

أكد مجدي طلبة نجم الأهلي السابق، أنـه لم يكن متواجدًا في مصر في مباراة الصعود لمونديال 90 امام الجزائر، وكان محترفا في باوك اليوناني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "انضممت لمنتخب مصر في كأس العالم، وتحدث معي الراحل محمود الجوهري بعد لقاء انجلترا في مونديال 90، أن السبب في عدم ضمي خلال التصفيات كانت بسبب وجود خلافات بين بعض اللاعبين، وتم إرجاء ضمي لحين حل الأزمات".

الجوهري..

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وأضاف: "الجوهري دائما كان يتحدث مع الجميع حتى يقوم بجمع الانطباعات".

وتطرق للحديث عن مواجهات كأس العالم قطر 2022، وقال: "هناك نغمة غرور واضحة في المانيا بشأن التعامل مع الدولة المنظمة في كأس العالم، فقدوا التعاطف تماما بسبب ما فعلوه قبل لقاء اليابان".

وأضاف: "منتخبات الأوروبية وامريكا الجنوبية تأثروا بالحضور الجماهيري، وشعروا أنهم (غرباء) في قطر، في ظل الدعم الكبير للجماهير للمنتخبات العربية، نفس ما كنانشعر به عندما لعبنا في ايطاليا وروسيا".

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