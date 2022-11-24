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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يكن: الجوهري أبلغني بمراقبة فان باستن قبل 6 شهور من مونديال 90

صدى البلد

 

استعاد هشام يكن نجم الزمالك السابق، ذكريات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990، مؤكدا أن فترة الإعداد كانت جيدة للغاية، والراحل محمود الجوهري أبلغه قبل مواجهة هولندا بـ6 أشهر كاملة، أنه سيشارك أساسيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "حرصت على مشاهدة شرائط فيديو كثيرة لـ فان باستن المهاجم التاريخي لهولندا وقتها، كانت تحركات النجم الهولندي السابق كثيرة للغاية".

وأضاف: "القميص الذي لعبت به مباراة بولندا، يُباع الأن في احد محلات انجلترا بـ5 آلاف يورو، قمت بتبديله في المباراة مع اللاعب رقم 5".

وواصل: "الجوهري تحدث معي بشأن استبعاد مجدي طلبة في التصفيات، والإصابة حرمت أيمن يونس من التواجد معنا في المونديال".

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