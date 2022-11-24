رشا مهدي تشارك جمهورها بصور لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بصور لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رشا مهدى قائلة “ من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٤ ”.

وتواصل الفنانة رشا مهدي تصوير مسلسلها الجديد “جروب العيلة” التي تقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنان أحمد سعيد عبد الغني.



وتتعاون رشا مهدي في “جروب العيلة” للمرة الثانية مع المخرجة منال الصيفي بعد مسلسل “ورا كل باب” الذي عرض خارج موسم شهر رمضان وحقق نجاحا لافتا.