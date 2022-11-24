والدة الفنان مصطفى منصور: ابني شبه أحمد زكي وبيهتم بالتفاصيل |فيديو

قالت مدام نشوي، والدة الفنان مصطفي منصور: "شهادتي مجروحة فى مصطفي وهو ابني الوحيد وثمرة تعبي ومجهودي السنوات السابقة، ومنذ سنوات المدرسة واكتشفت موهبة التمثيل عنده، وبدأت تنمو وتكبر معه ووقفت فى ضهره علشان يدخل معهد الفنون المسرحية".

وأضافت والدة مصطفى منصور خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدي البلد": "كان شاطر وجاب مجموع حلو فى الثانوية، وابني شبه أحمد زكي وبيهتم بالتفاصيل، وبكل تفصيلة لها علاقة بالشخصية التي يقدمها".

وتابعت: "مرة جابوا برنامج عن العظيم أحمد زكي لقيت الإسكريبتات الخاصة به مثل إسكريبت ابني لأنه بيكتب دائمًا الشخصية ويهتم بتفاصيلها".