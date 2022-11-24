مصرع ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية حادث تصادم مروعا حيث أصيبت ربة منزل ونجلها صدمتهما سيارة نقل وتم نقلهما للمستشفى وتم التحفظ على السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مستشفى شبين القناطر ووجود مصابة وطفل وتم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت سيارة الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ربة منزل عمرها 25 عاما ونجلها عام ونصف صدمتهما سيارة نقل اثناء عبور المصابة ونجلها الطريق امام مستشفى شبين القناطر العام صدمتهما السيارة اثناء قدومها مسرعة فى منطقة مأهولة بالسكان .



وتم نقل المصابة ونجلها الطفل للمستشفى وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق .