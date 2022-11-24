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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب تركيب الشباك .. مصرع موظف سقط من الطابق الثانى بالقليوبية

جثة
جثة

لقي موظف بالمعاش مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أثناء تركيب شباك بالشقة محل سكنه، حيث اختل توازنه وسقط بالشارع وأصيب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي، جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، باستقبال موظف بالمعاش مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي ووفاته اثناء محاولة إسعافه.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ع ت إ"، 57 سنة، موظف بالمعاش، مقيم منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، وذلك اثناء قيامه بتركيب شباك بالشقة محل سكنه بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا بالشارع، وأدي ذلك إلى إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخل، وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفى خلال محاولات إسعافه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن.

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