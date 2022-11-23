المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شقيق والدهم بسبب الخلاف على شقة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة بالسجن المشدد 15 عام لشقيقين قتلا شخص بمركز طوخ برئاسة المستشار ياسر بدوی سنجاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، ومدحت مجدى مكى، وأمين سر نادر السقا.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٨٨٥٦ لسنة ۲۰٢٢ جنایات مركز طوع والمقيدة برقم ٧٢٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال خالد منشاوي جمعة بيومي،٣١ سنة فلاح ومقيم الصفا مركز طوخ،ووليد منشاوي جمعة بيومي،٣٢ سنة – تاجر مواشي – ومقيم الصفا مركز طوخ قليوبية، قتلا المجني عليه محمد جمعة بيومي محمد - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله ، وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض ، قالب طوب) وحال تواجد المجني عليه بمسكن مورثه والذي أيقن المتهمان سلفاً وجوده فيه .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ما أن ظفرا به حتى وجه الأول إلى جسده طعنة بالصدر بالسلاح الأبيض سالف البيان وعاجله الثاني بالتعدي عليه بالضرب على راسه بالأداة سالفة الذكر قاصدان من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين"، كما حازا وأحرزا أداة قالب طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أوالحرفية.