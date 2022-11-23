سقوط سيارتين من أعلى طريق بنها الحر واشتعال النيران فيهما

شهد طريق بنها الحر فى نطاق محافظة القليوبية حادث سقوط سيارتين من أعلى الطريق، ما اسفر عن اشتعال النيران فى السيارة الاولى ووفاة قائدها بينما اصيب قائد السيارة الثانية وتم نقله الى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .



تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من ادارة الحماية المدنية بطوخ بسقوط سيارتين سوزوكى ونقل من على الطريق الحر بنطاق دائرة طوخ ووفاة احد قائدى السيارات نتيجة اشتعال النيران فى سيارته.

وانتقلت سيارات الاسعاف والاطفاء وتم السيطرة على النيران بالسيارة وتبين ان السيارتين سقطتا من أعلى الطريق الحر اثناء سيرهما على الطريق بسرعة جنونية ما ادى الى اشتعال النيران فى سيارة سوزوكى ووفاة قائدها بينما اصيب قائد السيارة النقل وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.