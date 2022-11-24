برلمانية: قرارات العفو الرئاسي رد قاطع على أكاذيب وحملات المنظمات الحقوقية المشبوهة

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي، اليوم الخميس، التنسيق مع الجهات المختصة على الافراج عن دفعة جديدة تضم ٣٠ شخص من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا، والمحبوسين على ذمة قضايا رأي خلال الساعات المقبلة، أمر ايجابي للغاية واستمرارا لجهود لجنة العفو الرئاسي في هذا الملف منذ إعادة تفعيلها في شهر إبريل الماضي.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي وإعلان قوائم المفرج عنهم، بمثابة رد قاطع على كافة الأكاذيب والافتراءات والحملات الممنهجة التي تتبعها بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة ضد الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب، أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك ممارسة دورها طبقًا للتوجيهات الرئاسية في إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تؤدي لخلق مناخ إيجابي للغاية بالتزامن مع الخطوات التي يتم اتباعها فيما يخص الحوار الوطني.

وكان قرر الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، وضمت اللجنة كلا من "محمد عبدالعزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة".

وتستمر لجنة العفو الرئاسي في عملها، لبحث ملفات المحبوسين تمهيدًا للافراج عنهم ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.