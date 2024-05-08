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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر أطعمة على المعدة لو فاضية

أطعمة مضرة على معدة
أطعمة مضرة على معدة فاضية

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون أكثر تهييجًا للجهاز الهضمي عند تناولها عندما تكون المعدة فارغة.

أكد موقع إكسبريس على أن هذه الأطعمة يمكن أن تسبب تهيجًا، حرقة، غازات، أو حتى مشاكل هضمية حادة في بعض الحالات. تشمل هذه الأطعمة:

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أطعمة مضرة على معدة فاضية

الأطعمة الدهنية: مثل الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية بشكل عام. يحتاج الجهاز الهضمي إلى وقت أطول لهضم الدهون، وعند تناولها على معدة فارغة، قد تزيد من خطر حدوث مشاكل هضمية.


الأطعمة الحارة: مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة. تحتوي هذه الأطعمة على مواد قد تسبب تهيج المعدة والأمعاء، وتزيد من خطر حدوث حرقة المعدة.


القهوة والشاي : يحتوي الكافيين في القهوة والشاي على تأثير تحفيزي ومنشط على الجهاز الهضمي، ويمكن أن يسبب تهيجًا وحرقة.


الحمضيات: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت. تحتوي الحمضيات على حموضة عالية قد تسبب تهيجًا في المعدة وتزيد من خطر حدوث حرقة المعدة.


البصل والثوم: يحتوي البصل والثوم على مواد قد تسبب تهيجًا واضطرابات هضمية عند تناولها على معدة فارغة.


تذكر أن هذه الأطعمة قد تؤثر بشكل مختلف على الأفراد، وقد يتحمل بعض الأشخاص تناولها دون مشاكل، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية أو حساسية معروفة لهذه الأطعمة، فمن المستحسن تجنب تناولها على معدة فارغة.

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