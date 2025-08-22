الحكومة تنجح في جذب استثمارات بقيمة 2.874 مليار دولار ..تفاصيل

أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 139.225 مليار جنيه بما يعادل 2.874 مليار دولار؛ لدعم الاقتصاد القومي وتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن استهداف جذب استثمارات بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه تضمنت طرح لأجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما.

أشار التقرير إلي ان جملة طلبات الاستثمار المقبولة من المستثمرين تبلغ 770 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية وقبلتها الحكومة المصرية.

كشف التقرير عن وصول جملة طلبات الاستثمار في أجل 263 يوما تبلغ 387 طلبا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة بلغت 56.184 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كانت مستهدفة

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح بلغت 25.749% و أقل سعر بنسبة 25.93% وأعلي سعر بنسبة 26%.

بينما بلغ حجم طلبات الاستثمار المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية لأجل 182 يوما تبلغ 383 طلبا مقبولا بقيمة تبلغ 83.041 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة لأجل الخزانة تبلغ 26.94% وأقل سعر بنسبة 27.35 وأعلي سعر بنسبة 27.19%.