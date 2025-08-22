قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

مركز قصر العيني للأبحاث السريرية
مركز قصر العيني للأبحاث السريرية
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية (KCCR) رسميًا في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، تحت رقم SCCRECRE-KASRAINY-GC-001-120825-012، وتستمر صلاحية الشهادة حتى أغسطس 2028.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا غير مسبوق للكلية، وأن تسجيل المركز يمثل انعكاسًا لتطور البنية البحثية لكلية طب قصر العيني، والتزامها بالمعايير العلمية والأخلاقية في تنفيذ الدراسات الإكلينيكية، مشيرًا إلى أن هذا التسجيل يُعزز من قدرة المركز على استقطاب المشروعات البحثية المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون العلمي الدولي بما يحقق مردودًا مباشرًا على الخدمات الصحية ورعاية المرضى.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تضع تطوير البحث العلمي والارتقاء به على رأس أولوياتها، وأن اعتماد مركز قصر العيني للأبحاث السريرية يُمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في الابتكار الطبي، ويسهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود فرق العمل البحثية والإدارية التي عملت على إعداد ملف التسجيل وفق المعايير المعتمدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الاعتماد يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الكلية كمؤسسة بحثية رائدة، وأن هذا التسجيل يعكس التزام الكلية بتطبيق نظم الجودة والحوكمة البحثية، ويُعد إضافة مهمة للبنية التحتية العلمية التي تدعم الابتكار الطبي والتحول إلى الأبحاث التطبيقية، مؤكدًا أن الإنجاز يفتح المجال لتوسيع قاعدة الشراكات البحثية الدولية ويُعزز من مساهمة الكلية في تحقيق أولويات الصحة الوطنية، مشيدًا بجهود فرق العمل البحثية والإدارية يتقدمهم الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مني حمدي مدير مركز قصر العيني للأبحاث السريرية.

ومن جهته، أوضح الدكتورعبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اعتماد المركز يُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة البحث العلمي داخل الكلية، نظرًا لكونه يسهم في دعم برامج الدراسات العليا، وتعزيز إنتاج الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر على خدمة المجتمع والقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُمثل حافزًا لمواصلة تحديث السياسات البحثية وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويأتي في إطار خطة الكلية لتطوير بنيتها البحثية، وتفعيل دورها كمركز وطني وإقليمي للتميز في البحث الطبي، ودعم المشروعات القومية في مجال الرعاية الصحية، بما يرسّخ رسالة جامعة القاهرة في الريادة والابتكار وخدمة المرضى والمجتمع.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مركز قصر العيني للأبحاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

الأمن السوري

داعش يشن هجوما انتـ.ــحاريا في دير الزور ومقـ.ـتل عنصر من الأمن السوري

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث

البنتاجون يأمر بتسليح الحرس الوطني في واشنطن وسط تصاعد حملة ترامب القمعية

جون بولتون

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهمون منزل جون بولتون

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد