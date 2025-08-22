تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية (KCCR) رسميًا في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، تحت رقم SCCRECRE-KASRAINY-GC-001-120825-012، وتستمر صلاحية الشهادة حتى أغسطس 2028.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا غير مسبوق للكلية، وأن تسجيل المركز يمثل انعكاسًا لتطور البنية البحثية لكلية طب قصر العيني، والتزامها بالمعايير العلمية والأخلاقية في تنفيذ الدراسات الإكلينيكية، مشيرًا إلى أن هذا التسجيل يُعزز من قدرة المركز على استقطاب المشروعات البحثية المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون العلمي الدولي بما يحقق مردودًا مباشرًا على الخدمات الصحية ورعاية المرضى.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تضع تطوير البحث العلمي والارتقاء به على رأس أولوياتها، وأن اعتماد مركز قصر العيني للأبحاث السريرية يُمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في الابتكار الطبي، ويسهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود فرق العمل البحثية والإدارية التي عملت على إعداد ملف التسجيل وفق المعايير المعتمدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الاعتماد يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الكلية كمؤسسة بحثية رائدة، وأن هذا التسجيل يعكس التزام الكلية بتطبيق نظم الجودة والحوكمة البحثية، ويُعد إضافة مهمة للبنية التحتية العلمية التي تدعم الابتكار الطبي والتحول إلى الأبحاث التطبيقية، مؤكدًا أن الإنجاز يفتح المجال لتوسيع قاعدة الشراكات البحثية الدولية ويُعزز من مساهمة الكلية في تحقيق أولويات الصحة الوطنية، مشيدًا بجهود فرق العمل البحثية والإدارية يتقدمهم الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مني حمدي مدير مركز قصر العيني للأبحاث السريرية.

ومن جهته، أوضح الدكتورعبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اعتماد المركز يُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة البحث العلمي داخل الكلية، نظرًا لكونه يسهم في دعم برامج الدراسات العليا، وتعزيز إنتاج الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر على خدمة المجتمع والقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُمثل حافزًا لمواصلة تحديث السياسات البحثية وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويأتي في إطار خطة الكلية لتطوير بنيتها البحثية، وتفعيل دورها كمركز وطني وإقليمي للتميز في البحث الطبي، ودعم المشروعات القومية في مجال الرعاية الصحية، بما يرسّخ رسالة جامعة القاهرة في الريادة والابتكار وخدمة المرضى والمجتمع.