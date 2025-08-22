العمل في إسبوع.. جولة في مصانع النصر للسيارات.. فرص عمل بالخارج والداخل.. وإحالة مفتشي عمل للنيابة

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف"، يوضح حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ...في هذا الأسبوع شارك معالي وزير العمل محمد جبران في جولة داخل مصانع شركة النصر للسيارات .

حيث قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والسيد/ محمد جبران، وزير العمل والدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بجولة تفقدية بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وعلى هامش الجولة تم تنظيم ندوة تثقيفية تحدث فيها السادة الوزراء عن التطور الذي تشهده الشركة ، وخطة الحكومة لإحياء الصناعات الوطنية الاستراتيجية.. وقال وزير العمل أن بيئة العمل اللائقة أساس الاستثمار.،وأن قانون العمل الجديد يراعي معايير العمل الدولية ويحقق الأمان الوظيفي للعمال..كما التقى الوزير جبران مع وفدِ من شركة ماجنت بلتون للحلول الإدارية، وهي شركة استشارات مصرية رائدة في التحول المؤسسي وتطوير الموارد البشرية،كما أنها الذراع التنفيذي لمجموعة بلتون القابضة،تقدم خدمات تشمل: بناء الهياكل،و تطوير الأداء،و التوظيف، والتدريب، وربط الشركات بالمعايير المؤسسية الحديثة.

قنصل مصر بالرياض

واستقبل الوزير جبران ، السفير ياسر هاشم، قنصل جمهورية مصر العربية الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، مطلع الشهر المُقبل،للتنسيق في كافة الملفات المشتركة .

التوعية بقانون العمل

كما افتتح معالي وزير العمل ،بمقر "الوزارة " في العاصمة الإدارية الجديدة ندوة توعوية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، وذلك في إطار التوسع في "التشاور الاجتماعي"، وإستعراض الإستعدادات الجارية للإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون المُقرر تطبيقه مطلع الشهر المُقبل .

مكافحة عمل الأطفال

هذا وقد شاركت وزارة العمل في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة "2018 – 2025، والمنعقد في القاهرة ، وتحدث فيها إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة-، والمهندسة مارجريت صاروفيم - نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.. وألقت رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية كلمة نيابة عن وزير العمل ،الذي أكد على أن الحكومة تواجه "الظاهرة" بالتوعية والتدريب والتفتيش والحماية، موضحا المكاسب التشريعية في قانون العمل الجديد ..

فرص عمل بالداخل

كما أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وقالت في بيان أنها تلقت، طلبات جديدة من 48 شركة قطاع خاص في 12محافظة لديها 4374 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى..

إحالة مفتشي عمل للنيابة

هذا وقد قرر وزير العمل ، تحويل 2 من مفتشي العمل إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ، وايقافهما 3 أشهر عن العمل لحين صدور "قرار النيابة" ،وذلك لاتهامهما بتقاضي رشوة من إحدى شركات الحاق العمالة بالخارج، وأكد الوزير جبران في تصريحات صحفية، أنه لا تستر على الفساد،وأنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة...

أزمة عمالة إيطاليا

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج ، وبعد متابعة ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تقنين أوضاع 26 عامل مصرى بإيطاليا و المتضررين من عدم قيام صاحب العمل"مصرى الجنسية"، استكمال إجراءات إقامتهم وعقود عملهم ، فقد قام الملحق العمالي بإيطاليا السيد سعيد حجازي ،بعقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لبحث سبل وآليات حل تلك المشكلة من خلال الآليات القانونية أو التسوية الودية ..وإذ تؤكد وزارة العمل المصرية بأنها لن تدخر جهداً لحل تلك المشكلة التى سوف يتم متابعتها باستمرار مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن حقوق هؤلاء العمال .. وغيرها من التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية هناك.