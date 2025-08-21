وزير العمل يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري بالقصيم السعودية

استقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس الجالية المصرية بالقصيم بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد حسن .

تناقش الوزير جبران مع رئيس الجالية في تفعيل سبل التعاون ، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الشركات السعودية بمنطقة القصيم ، لتوفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية في كافة المجالات ، وأوضح جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل ،بكوادر ماهرة ومدربة، ذات قياسات مهارية تتناسب مع متطلبات هذه الشركات ،مشيدا بالتعاون المثمر مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن ...من جانبه أشاد رئيس الجالية المصرية بالقصيم ، بالجهود التي يبذلها وزير العمل في سبيل تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق الخارجي، وأكد على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصرية لدى شركات منطقة القصيم .