خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
أخبار البلد

وزير العمل يبحث توفير فرص عمل للشباب المصري بالقصيم السعودية

استقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس الجالية المصرية بالقصيم بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد حسن .

تناقش الوزير جبران مع رئيس الجالية في تفعيل سبل التعاون ، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الشركات السعودية بمنطقة القصيم ، لتوفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية في كافة المجالات ، وأوضح جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل ،بكوادر ماهرة ومدربة، ذات قياسات مهارية تتناسب مع متطلبات هذه الشركات ،مشيدا بالتعاون المثمر مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن ...من جانبه أشاد رئيس الجالية المصرية بالقصيم ، بالجهود التي يبذلها وزير العمل في سبيل تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق الخارجي، وأكد على أهمية تكثيف التعاون  خلال الفترة المقبلة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصرية لدى شركات منطقة القصيم .

وزير العمل وزارة العمل فرص عمل بالخارج

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

