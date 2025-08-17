قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع قنصل مصر بالرياض تكثيف التعاون لفتح فرص عمل للشباب المصري

وزير العمل وقنصل مصر بالرياض
وزير العمل وقنصل مصر بالرياض

استقبل وزير العمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السفير ياسر هاشم، قنصل جمهورية مصر العربية الذي سيتسلم مهامه الجديدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، مطلع الشهر المُقبل.

وفي بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير ياسر هاشم بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب وتمنى له التوفيق والنجاح..واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص ملفات وقضايا العمل ذات الإهتمام المُشترك.. وخلال اللقاء تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بمستوى مهاري ومعايير دولية، وأكد على أهمية تكثيف التعاون بشأن فتح أفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، مُثمنًا التعاون بين البلدين في هذا المجال خاصة "الفحص المهني" ، ومشددًا على أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل في كافة المجالات والمهن المطلوبة.

شارك في اللقاء إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

