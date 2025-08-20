براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن توافر فرص عمل جديدة في شركة الرواد الفنية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تخصصات هندسية وإشرافية، برواتب تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي شهريًا، مع توفير سكن، انتقالات، تأمين طبي، تذاكر طيران سنوية، وإجازة مدفوعة الأجر.

التخصصات المطلوبة

وتشمل الوظائف المطلوبة في الإعلان: مهندس ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6 آلاف ريال سعودي، ومهندس كهرباء: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6 آلاف ريال سعودي، ومشرف ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 3 آلاف ريال سعودي.

التقديم: إرسال السيرة الذاتية

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.. داعيا الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، وإرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك لمدة 5 أيام من تاريخ الإعلان.