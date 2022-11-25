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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصة شاب مولود بدون أرجل وبيد واحدة بعد كارثة تشيرنوبيل

قصة شاب مبتور القدمين
قصة شاب مبتور القدمين

وُلد تيم ماسون في موسكو، روسيا، بدون أطراف سفلية وذراع واحدة فقط، حيث يعود سبب ذلك التشوه الجسدي للإشعاع الناتج من أكبر الكوارث النووية في التاريخ في محطة تشيرنوبيل. 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار ” البريطانية، أخبر الأطباء والدته أن هذا كان بسبب الكميات الكبيرة من الإشعاع التي تلقتها في أعقاب انفجار محطة تشيرنوبيل النووية في عام 1986.

وتم وضعه على الفور في دار للأيتام ، لكنه أصبح الآن قادرًا على العيش بشكل مستقل تمامًا ويحب أن يمشي مع كلبه ويطبخ ويرقص ويمارس الرياضة على جهاز الجري - على الرغم من عدم وجود أرجل.



قصة حياة نصف رجل

في الثالثة من عمره ، تم تبني تيم من قبل فرجينيا ميسون ، البالغة من العمر 80 عامًا ، التي جاءت إلى روسيا بعد أن قرأت عنه وأخبرها رئيس دار الأيتام أنه لن يتمتع بنوعية حياة جيدة.

فقدت فرجينيا شريكها عندما كان تيم يبلغ من العمر سبع سنوات ورفعته كأم عزباء.

يعيش الآن في هارتفورد ، كونيتيكت ، الولايات المتحدة ، ويريد أن يُظهر للآخرين أن امتلاك نصف جسد لا يعيقه.

وقال تيم ، الذي يعمل كعضو في فريق نجاح الطلاب في أكاديمية نابا فالي واين: 'يعتقد الناس أن المعاقين لا يمكنهم ممارسة الرياضة ، لكن يمكننا جميعًا القيام بذلك.

'التمرين مخصص لأي شخص - لا يدرك الناس أنني لا أجلس في غرفتي فقط بصفتي مبتورًا ثلاثيًا ، بل أحب التمرين ويساعدني على البقاء بصحة جيدة جسديًا وعقليًا

'أستيقظ كل يوم وأقاتل واستقلالي هو الشيء الذي أشعر بالامتنان الشديد له'.

على الرغم من إخبار تيم بأن تيم لن يتمتع بنوعية حياة جيدة ، كانت فيرجينيا تعلم أن تيم سيكون على ما يرام.

جاء إلى أمريكا عندما كان في الثالثة من عمره وبدأ يتحدث الإنجليزية بمجرد وصوله إلى هناك.

عندما كان أصغر سنًا ، كان لدى تيم أطراف صناعية واضطر إلى استخدام مشاية وعكاز للمضي قدمًا ، لكنه لم يعجبه ودعمت والدته اختياره للتوقف عن استخدام الأطراف الاصطناعية.

يركز الآن تيم على الإيجابيات في حياته ويحب أن يُظهر للناس أن 'الحياة طبيعية بقدر ما يصنعها'.

يعد المشي والرقص والتمرين مع الكلب من هواياته المفضلة.

قال: 'إنني أسعى جاهدًا لإثبات خطأ الناس ، لذا فقد نشأت الكثير من هواياتي عن ذلك،اعتقد الناس أنني لن أتمكن من رعاية كلب لكنه أفضل أصدقائي،أنا أحب أن أمشي كلبي ، فأنا أعتني به تمامًا وآخذه في ثلاث جولات في اليوم.

وشرح روتينه ، قائلا: 'أستخدم جهاز المشي لمدة تتراوح بين 10 و 30 دقيقة وأقوم بنسختي الخاصة من رفع الأثقال والسحق.

وأضاف ، ممارسة الرياضة هواية رائعة ، لقد فقدت 40 رطلاً في عام 2021.'

تشيرنوبيل الكوارث النووية

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