محافظ كفر الشيخ: بدء تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 4 مراكز جديدة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهمية الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بكافة مراكز وقرى المحافظة قبل المواعيد المقررة، والارتقاء بالقرى الأكثر فقرا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف نور الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مركز مطوبس يمثل 10 % من سكان المحافظة، وكان يعاني من تراجع بعض الخدمات ومصدر للهجرة غير الشرعية، لوقوعه على البحر المتوسط وقلة فرص العمل، مشيرا إلى أن المركز شهد تطورا كبيرا في كافة المجالات المختلفة سواء الخدمات العامة والمرافق وأصبح يضاهي المدن الكبرى، و إنشاء مركز ومجمعات حكومية لتلبية كافة احتياجات المواطنين دون الذهاب إلى المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جار إعادة تأهيل الطرق بعد الانتهاء من مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي وجهاز الاتصالات.

ولفت إلى أنه جار الانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع حياة كريمة في 4 مراكز أخرى بالمحافظة وهي الحامول وسيدي سالم ودسوق ومدينة كفر الشيخ، وتم توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية وبدأت الأعمال التمهيدية، وبدأنا حوارا مجتمعيا مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم لتلبية احتياجاتهم.

