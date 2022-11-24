مريم الخشت تثير الجدل بعلاقة عاطفية مع مخرج "مجنونة بيك"

أثارت الفنانة مريم الخشت، الجدل بنشرها صورة مع مخرج مسلسلها الاخير “مجنونة بيك”، وذلك بعد تواجدها معه على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي.

ونشر المخرج جو بو عيد، صورة جمعته بمريم الخشت من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً :"مع جميلتي من الداخل والخارج مريم الخشت".

وقامت مريم باعادة نشر الصورة من خلال الاستوري وعلقت “just yes”، الامر الذي زاد الجدل، ومن الممكن أن تعلن مريم خلال الايام القليلة وجود علاقة عاطفية بشكل رسمي، ومن الممكن أن يكن الأمر مجرد صداقة أيضاً، فـ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.

تمكن مسلسل مجنونة بيك من احتلال المركز الثاني ضمن الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصه شاهد vip ، بعد اسبوعان من عرضه .

ويتناول مسلسل مجنونة بيك، قصة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية صعبة تجعلها تتخذ قرارات تظن أنها ستجلب لها السعادة، مجنونة بيك من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي، إنجي كيوان، انتصار، مراد مكرم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.

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