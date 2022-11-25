أحمد جلال: لا يوجد ما يسمى تسعير السلع في معظم دول العالم

اكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن الدولة المصرية عليها مسؤولية كبرى في التعامل مع قضية التضخم، ولكن ليس عن طريق تسعير السلع وان هدف البنك المركزي الرئيس هو إيقاف التضخم .



واكد الدكتور أحمد جلال، خلال مداخلة هاتفية علي قناة “etc” في برنامج مصر جديدة مع ضياء رشوان، أن في معظم الدول لا يوجد شئ بما يسمى تسعير السلع إنما من مسؤوليات البنك المركزي تقليل الأسعار وهذه مسؤولية مهمة جدا وهذا أكبر و أهم قضية بالنسبة للبنك المركز.



وأضاف أن من الاسباب المؤدية الي التضخم هي طباعة اموال نقدية كتير مقارنة بإنتاج الدولة من السلع وايضا من اسباب التضخم السلع التي تأتي من الخارج بمعنى أن جزء من استهلاك المواطنين لا يقتصر على السوق المحلي فقط و تعويم سعر الصرف ادي الي ارتفاع سعر الواردات .