حدث ليلا | تطور أزمة الطبيبة مدعية الاختطاف .. سيول جدة هل تغرق مصر ؟ .. بيان عاجل من النيابة ضد مستريح المرج .. مرتضى منصور يحذر من افلاس الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الاولى، من صباح اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، عددا من الاخبار المهمة.. نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أعلنت نقابة أطباء مصر تحويل الطبيبة التي ادعت اختطافها أمس إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء.

شهدت محافظة جدة في السعودية طقس سيئ شمل سيولا هائلة وفيضانات عنيفة على إثر تكون سحب رعدية عملاقة، حيث سجلت محطة أرصاد جدة 60 ملي في ساعتين فقط، وسقطت الأمطار الغزيرة طوال اليوم حيث تكونت سيول جارفة أغرقت الطرق وجرفت السيارات كما أدت إلى حالتان وفاة.

قررت جهات التحقيق، حبس مستريح العقارات في المرج ٤ أيام علي ذمه التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على 3 مليون…

أصدر رئيس جهات التحقيق بمحافظة الغربية قرار بتجديد حبس المتهم بسرقة خزينة التأمين الصحي بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مجلس النواب وافق علي قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة خلال عان ٢٠١١

كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل ما تقوم به الدولة لضبط الأسواق والاسعار.

كشف الدكتور وائل غفير أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة والطبيب المعالج للنجمة أنغام تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخرا واضطرتها إلى دخول المستشفى وإجرائها عملية جراحية كبيرة.

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ مسئولي الكرة المصرية عقب الحجز على أرصدة النادي. واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثه على الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك" أن العاملين في النادي ليس لهم أي ذنب في تأخر رواتبهم بسبب أزمة الزمالك المالية

علق نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على الفوز الذي حققه منتخب بلاده البرازيل على حساب صربيا في إطار كأس العالم 2022. وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "مباراة صعبة، ولكن كان من المهم الفوز، تهانينا للفريق، تم اتخاذ الخطوة الأولى، تبقى 6". تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا

زف العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بشري ساره لجماهير الفريق بشان الفرع الجديد في القاهرة الجديدة. ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عدد من الصور للفرع الجديد وعلق :"الاهلى الكبير الحمد لله …

كشف غرم العمري وكيل أعمال ياسر الشهراني نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي تفاصيل إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب. وأكد غرم العمري في تصريحات تليفزيونيه أن اللاعب أجرى عملية جراحي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس مونديال قطر كأس العالم ٢٠٢٢، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب في تغريدة: “مشجع قطري يحتفي بحضور 4 مباريات في يوم واحد

استقبل الجمهور الكويتي الفنان المصري تامرحسني بحفاوه بالغه فور وصوله الى مطار دولة الكويت حتى الفندق الخاص بإقامته وصولاً لحفله الكبير الذي سجل اعلى حضور جماهيري لهذا العام رغم ارتفاع اسعار

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر وذلك بالتزامن مع فاعليات كأس العالم 2022 لكرة القدم .

تستمر تساقط شهب الأسديات الليلة علي سماء مصر، في ظاهرة فلكية تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إننا نشهد الليلة وحتي نهاية الشهر استمرار تساقط شهب الأسديات

شهدت عملة الدولار الأمريكية، أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا تزامنًا مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت حوالي 8 ساعات

أعلن المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، في تغريدة يوم الخميس، أنه قرر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار عفو عام عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أمس الخميس إن التضخم في منطقة اليورو سوف يحوم حول مستواه الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض في مرحلة ما خلال النصف الأول من عام 2023.