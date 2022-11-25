حدث ليلا | تطور أزمة الطبيبة مدعية الاختطاف .. سيول جدة هل تغرق مصر ؟ .. بيان عاجل من النيابة ضد مستريح المرج .. مرتضى منصور يحذر من افلاس الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الاولى، من صباح اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، عددا من الاخبار المهمة.. نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
نقابة الأطباء تعلن تطورات أزمة دكتورة ادعت اختطافها
أعلنت نقابة أطباء مصر تحويل الطبيبة التي ادعت اختطافها أمس إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء.
هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
شهدت محافظة جدة في السعودية طقس سيئ شمل سيولا هائلة وفيضانات عنيفة على إثر تكون سحب رعدية عملاقة، حيث سجلت محطة أرصاد جدة 60 ملي في ساعتين فقط، وسقطت الأمطار الغزيرة طوال اليوم حيث تكونت سيول جارفة أغرقت الطرق وجرفت السيارات كما أدت إلى حالتان وفاة.
استولى على 3 ملايين جنيه..قرار عاجل من النيابة بشأن مستريح العقارات بالمرج
قررت جهات التحقيق، حبس مستريح العقارات في المرج ٤ أيام علي ذمه التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على 3 مليون…
تجديد حبس موظف بفرع التأمين الصحي بالغربية لاتهامه باختلاس 230 ألف جنيه
أصدر رئيس جهات التحقيق بمحافظة الغربية قرار بتجديد حبس المتهم بسرقة خزينة التأمين الصحي بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
الصحة تكشف معلومات جديدة عن التبرع بالأعضاء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مجلس النواب وافق علي قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة خلال عان ٢٠١١
التموين: نضخ يوميا 50 طن من الأرز
كشف الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل ما تقوم به الدولة لضبط الأسواق والاسعار.
الطبيب المعالج لـ أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية
كشف الدكتور وائل غفير أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة القاهرة والطبيب المعالج للنجمة أنغام تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخرا واضطرتها إلى دخول المستشفى وإجرائها عملية جراحية كبيرة.
إفلاس الزمالك .. رجاء خاص من مرتضى منصور لـ مسؤولي الكرة المصرية
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ مسئولي الكرة المصرية عقب الحجز على أرصدة النادي. واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثه على الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك" أن العاملين في النادي ليس لهم أي ذنب في تأخر رواتبهم بسبب أزمة الزمالك المالية
كأس العالم .. أول تعليق من نيمار بعد الإصابة القوية في مباراة صربيا
علق نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على الفوز الذي حققه منتخب بلاده البرازيل على حساب صربيا في إطار كأس العالم 2022. وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "مباراة صعبة، ولكن كان من المهم الفوز، تهانينا للفريق، تم اتخاذ الخطوة الأولى، تبقى 6". تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا
العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي
زف العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بشري ساره لجماهير الفريق بشان الفرع الجديد في القاهرة الجديدة. ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عدد من الصور للفرع الجديد وعلق :"الاهلى الكبير الحمد لله …
تفاصيل تطورات الحالة الصحية ومدة غيابه عن الملاعب
كشف غرم العمري وكيل أعمال ياسر الشهراني نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي تفاصيل إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب. وأكد غرم العمري في تصريحات تليفزيونيه أن اللاعب أجرى عملية جراحي
شوبير : الفيفا يعاقب جماهير المكسيك بسبب هتافات مسيئة
علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس مونديال قطر كأس العالم ٢٠٢٢، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب في تغريدة: “مشجع قطري يحتفي بحضور 4 مباريات في يوم واحد
استقبال أسطوري من الشعب الكويتي للنجم تامر حسني
استقبل الجمهور الكويتي الفنان المصري تامرحسني بحفاوه بالغه فور وصوله الى مطار دولة الكويت حتى الفندق الخاص بإقامته وصولاً لحفله الكبير الذي سجل اعلى حضور جماهيري لهذا العام رغم ارتفاع اسعار
حفل أسطوري .. عمرو دياب يشعل ليالي المونديال في "لوسيل" بـ قطر
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر وذلك بالتزامن مع فاعليات كأس العالم 2022 لكرة القدم .
استمرار تساقط شهب الأسديات على مصر الليلة
تستمر تساقط شهب الأسديات الليلة علي سماء مصر، في ظاهرة فلكية تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إننا نشهد الليلة وحتي نهاية الشهر استمرار تساقط شهب الأسديات
انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا
شهدت عملة الدولار الأمريكية، أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا تزامنًا مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
جدة تغرق .. بيان عاجل من السعودية بشأن السيول والأمطار
أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت حوالي 8 ساعات
بعد ترامب .. ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على تويتر
أعلن المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، في تغريدة يوم الخميس، أنه قرر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار عفو عام عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل
تحذير عاجل من مسئول أوروبي بشأن التضخم في منطقة اليورو
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أمس الخميس إن التضخم في منطقة اليورو سوف يحوم حول مستواه الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض في مرحلة ما خلال النصف الأول من عام 2023.