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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

سيول جدة
سيول جدة

شهدت محافظة جدة في السعودية طقس سيئ شمل سيولا هائلة وفيضانات عنيفة على إثر تكون سحب رعدية عملاقة، حيث سجلت محطة أرصاد جدة 60 ملي في ساعتين فقط، وسقطت الأمطار الغزيرة طوال اليوم حيث تكونت سيول جارفة أغرقت الطرق وجرفت السيارات كما أدت إلى حالتان وفاة.

وأدت هذه الفيضانات إلى شلل تام في جميع مرافق المدينة وتلف في الممتلكات وتم الغلق التام من جانب السلطات تجنبا لتفاقم الوضع.

سيول جدة 

وفي مصر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.

أمطار 

وتشهد البلاد ضمن طقس اليوم أمطار متوسطة على  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد اليوم، أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وبالتالي وبحسب بيان الأرصاد فإن البلاد لن تشهد سيولا مثلما حدث في السعودية وتقتصر على كونها أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم.

اضطراب الملاحة البحرية

وضمن حالة طقس اليوم فتشهد نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من (٣:٢ متر) ، حيث حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية ووصول سرعة الرياح من 40 : 50 كم.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الأمطار 

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طقس معتدل.. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الخميس

و تشهد البلاد ضمن طقس اليوم تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

من جانبها كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

وقالت إيمان شاكر، في تصريحات تليفزيونية إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد تغيرات.

وأكملت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة هي المسؤول عن الإعلان عن حالة الطقس وليس هناك أي جه أخرى مسؤولة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 17
العاصمة الإدارية 23 17
6 أكتوبر 23 16
بنهــــا 22 17
دمنهور 23 16
كفر الشيخ 22 16
المنصورة 23 17
دمياط 24 17
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 25 15
السويس 24 16
الزقازيق 23 17
شبين الكوم 23 17
طنطا 22 16
شلاتين 28 20
الاسكندرية 23 15
العلمين الجديدة 22 15
وادى النطرون 23 16
مطروح 23 14
السلوم 24 13
سيوة 22 8
العريش 24 16
رفح 24 16
الطور 26 17
كاترين 16 7
رأس سدر 25 16
نخل 22 11
طابا 24 15
نويبع 24 14
حلايب 25 21
شرم الشيخ 26 20
الغردقة 26 18
مرسى علم 26 20
الفيوم 23 16
بني سويف 23 16
المنيا 24 12
أسيوط 23 11
سوهاج 24 14
قنا 25 15
الأقصر 26 17
أسوان 26 17
الوادي الجديد 25 15
أبوسمبل 25 18
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 26 20
 

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