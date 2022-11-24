أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.

3 ظواهر جوية

وتشهد البلاد 3 ظواهر جوية اليوم ضمن طقس اليوم وهي أمطار خفيفة نهاراً تزداد حدتها لتصبح متوسطة ورعدية أحياناً مساءً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد أيضا ضمن طقس اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر( حلايب-شلاتين) .

اقرأ أيضا:



اضطراب الملاحة البحرية

وضمن حالة طقس اليوم تشمل الظاهرة الثانية نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من (٣:٢متر) ، حيث حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية ووصول سرعة الرياح من 40 : 50 كم.

و تشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ضمن حالة طقس اليوم.

الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

من جانبها كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

وقالت إيمان شاكر، في تصريحات تليفزيونية إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد تغيرات.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أمطار على المناطق الشمالية في الجمهورية، وتكون رعدية على مناطق من مطروح، لافتة إلى أن هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكملت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة هي المسؤول عن الإعلان عن حالة الطقس وليس هناك أي جه أخرى مسؤولة.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 23 17

العاصمة الادارية 23 17

6 اكتوبر 23 16

بنهــــا 22 17

دمنهور 23 16

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 24 14

السويس 25 16

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 23 17

طنطا 22 16

شلاتين 28 24

الاسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 16

وادى النطرون 23 17

مطروح 23 13

السلوم 24 13

سيوة 22 09

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 24 17

كاترين 20 08

رأس سدر 25 14

نخل 22 09

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 21

شرم الشيخ 26 21

الغردقة 27 20

مرسى علم 26 20

الفيوم 23 17

بني سويف 23 16

المنيا 24 13

أسيوط 23 13

سوهاج 24 14

قنا 25 17

الأقصر 24 16

أسوان 27 17

الوادى الجديد 26 15

أبوسمبل 26 18

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 20