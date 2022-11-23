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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 17

الأرصاد
الأرصاد

  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الخميس/ طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.


كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة نهارًا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساءً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 23 17
العاصمة الادارية 23 17
6 اكتوبر 23 16
بنهــــا 22 17
دمنهور 23 16
كفر الشيخ 22 16
المنصورة 23 17
دمياط 24 17
بورسعيد 24 19
الإسماعيلية 24 14
السويس 25 16
الزقازيق 23 17
شبين الكوم 23 17
طنطا 22 16 
شلاتين 28 24
الاسكندرية 22 16
العلمين الجديدة 22 16
وادى النطرون 23 17
مطروح 23 13
السلوم 24 13
سيوة 22 09
العريش 24 17
رفح 24 17
الطور 24 17
كاترين 20 08
رأس سدر 25 14
نخل 22 09
طابا 24 15
نويبع 25 14
حلايب 25 21
شرم الشيخ 26 21
الغردقة 27 20
مرسى علم 26 20
الفيوم 23 17
بني سويف 23 16
المنيا 24 13
أسيوط 23 13
سوهاج 24 14
قنا 25 17
الأقصر 24 16
أسوان 27 17
الوادى الجديد 26 15
أبوسمبل 26 18
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 26 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة 32 23
المدينة 27 19
الرياض 27 14
المنامة 24 20
أبوظبى 29 18
الدوحة 25 20
الكويت 26 16
دمشق 18 11
بيروت 18 13
عمان 16 07
القدس 15 08
غزة 20 11
بغداد 27 13
مسقط 28 20
صنعاء 25 06
الخرطوم 36 17
طرابلس 23 13
تونس 22 11
الجزائر 22 15
الرباط 23 12
نواكشوط 32 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 13 05
إسطنبول 14 12
إسلام آباد 33 09
نيودلهى 31 11
جاكرتا 32 26
بكين 11 03
كوالالمبور 32 24
طوكيو 13 07
أثينا 19 12
روما 17 08
باريس 13 06
مدريد 14 07
برلين 05 02
لندن 10 04
مونتريال 01 02-
موسكو 05- 11-
نيويورك 11 07
واشنطن 14 04
أديس أبابا 26 06

الأرصاد طقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة

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