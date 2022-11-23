الأرصاد تكشف رسميًا.. ماذا سيحدث يوم 27 نوفمبر ؟

حالة من القلق أصابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول البعض تدوينات تفيد بتعرض البلاد لموجة طقس غير مستقرة يوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر، حتى انهالت الكثير من التساؤلات عن حقيقة الأمر، وما الذي سيحدث؟.

ماذا سيحدث يوم 27 نوفمبر؟

استدعت حالة القلق التي أصابت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار أنباء عن إصابة البلاد بحالة من الطقس السيئ يوم الاحد القادم 27 نوفمبر، توضيحًا من هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت متابعتها للتقلبات الجوية وخرائط الطقس بدقة شديدة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة الزمنية من اليوم وحتى يوم الأحد القادم مازالت بعيدة للخروج بتوقعات دقيقة لحالة الطقس، منوهة بأننا مازلنا في فصل الخريف الذي يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع اقتراب الفترة الزمنية وثبات صحة التنبؤات الجوية، سيتم التنويه عن حالة الطقس قبلها بوقت كافٍ.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

يشهد طقس اليوم الأربعاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

من المتوقع أن يكون طقس مساء اليوم الأربعاء، مائل للبرودة على أغلب أنحاء البلاد.

الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار

تشهد الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق أقصى الغرب على فترات متقطعة.

من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى 25 16

الوجه البحري 25 16

السواحل الشمالية 24 15

جنوب سيناء 29 20

جبال البحر الأحمر 29 20

شمال الصعيد 26 12

جنوب الصعيد 31 16