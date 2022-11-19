الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

أثار انتشار مقطع فيديو لتأدية عدد من حضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، صلاة الجمعة على السجادة الحمراء، في دار الأبرا المصرية، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض.

مع انتشار مقطع فيديو صلاة الجمعة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، علق أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، على الآمر فكان أحد معارضين الأمر والمندهشين من آداء فريضة الصلاة على الريد كاربت.

تعليق أمير رمسيس على صلاة الجمعة على ريد كاربت

اندهش أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي كثيرًا من تأدية مجموعة من المصلين لـ صلاة الجمعة على السجادة الحمراء “الريد كاربت”، في دار الأوبرا المصرية، محل المهرجان، لافتًا إلى أن هناك مسجد مخصص للصلاة داخل دار الأوبرا، وأنه قريب من المكان الذي خصصه الحاضرون للصلاة.

توقع آمير رمسيس أن يكون أمر تأدية صلاة الجمعة على السجادة الحمراء للمهرجان رغم وجود مسجد هو أمر مقصود يهدف لإيصال رسالة معينة من وراءه، قائلاً “ دي مزايدة فجة”، مؤكدًا على أنه لا يهاجم الصلاة في حد ذاتها، وأنه مؤمن أن الصلاة عماد الدين، لكنه أاندهش كثيرًا من الإصرار على آداء الصلاة على السجادة الحمراء رغم وجود مكان قريب.

السينما طاهرة والفن طاهر

يرى أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن المصلين الذي أدوا صلاة الجمعة على الريد كاربت يريدون إيصال رسالة تطهير السينما والفن، لكنه يرى أن «السينما طاهرة والفن طاهر لا يحتاج للتطهير، وأن الصلاة على الريد كاربت في مكان بالقرب من مسجد هو أمر مسئ للمهرجان».

تعليق الفنانين على رآي آمير رمسيس

خالد منتصر

كان رآي المفكر والطبيب خالد منتصر، مماثل لرآي آمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، حول آداء صلاة الجمعة على ريد كاربت الخاص بالمهرجان، حيث كتب على “تويتر”: « لماذا صار الغرض من الطقس الديني عند معظم المسلمين هو الصراخ أنا موجود وليس الجزء الروحاني؟ إنه التحرش الديني ومحاولة التسلط واستعراض العضلات بفزاعة دينية! تعمد الصلاة على ريد كاربت مهرجان السينما بينما الجامع على بعد خطوات! خطوة في سلسلة الصلاة أمام القطار وأمام كابينة الطيار.. ألخ».

الفنان صبري فواز

علق أيضًا الفنان صبري فواز على صورة تادية الصلاة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، قائلاً « الموضوع بمنتهى البساطة إن فيه جامع في الاوبرا جنب المكان اللي معمول فيه السجادة الحمراء، وزي أي جامع في مصر يوم الجمعة، إن لما المصلين بيبقوا كتير، بيحصل إن ناس بتصلي قدام الجامع، وده اللي حصل بالضبط».

وتابع الفنان صبري فواز: «عادي جدًا إيه بقى لازمة الهري الفارغ اللي عمالين نهري فيه ده، إحنا عيانين ياعم الحج».

طارق الشناوي

في نفس السياق علق الناقد الفني طارق الشناوي من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً «إن المخرج أمير رمسيس تحدث باعتباره المدير الفني لمهرجان القاهرة عن خطأ الصلاة في يوم الجمعة على السجادة الحمراء، خاصة وأن دار الأوبرا بها جامع.. لم يرهبه الخوف من النظرة القاصرة لخانة الديانة عن ذكر الحقيقة، نعم وكما ذكر أامير الصلاة عماد الدين ولدينا جامع نقيم عليه الشعائر، فلماذا لا نذهب إليه.. لا تحاولوا الاصطياد في الماء العكر».

وتابع الشناوي « أمير رمسيس مصري أولا ومسيحي ثانيًا كما أنني مصري اولا ومسلم ثانيًا، ولهذا يحق لي وله ولكم جميعًا تناول كل تلك الأمور التي تهم الشأن الوطني باعتبارها قضية اجتماعية وليست أبدًا فقهية يستحق أامير التحية لأنه لم يفكر في الأمر بتلك الحساسية المرضية مصر لنا جميعًا وقضاياها قضايانا جميعًا».

آمير رمسيس يرد على اتهامه بالسخرية من الصلاة على ريد كاربت

رد المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي على متهمين بـ السخرية من الصلاة والشعائر الدينية، كاتبًا في منشور عبر فيسبوك: « صباح الخير كما اوضحت لمن سئل أو شعر بالإساءة الشخصية فاعتذر لمن اعتقد انه يمس المعتقدات الدينية، فتعليقي ليس على فعل الصلاة نفسه بطبيعة الحال وإنما على اختيار عمدي لمكان يقع على بعد أمتار من بوابة جامع مخصص من قبل دار الأوبرا للصلاة في فعل لا يخلو من مزايدة على الفنون ومحاولة لارسال رسالة معينة من عقليات ترفض الفن وتحتقر السينما».

تابع: « لكل من اساء فهم التعليق وأخرجه من سياقه وتفسيره وجرح مشاعره الدينية.. اعتذر بشكل مباشر»