كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

أثار احتفال زوجين في دولة تونس حالة من الجدل الواسع والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكن مجرد زفاف تقليدي، بل اخترق قواعد وتعاليم الدين الإسلامي، في حالة نادرة الحدوث!

كلهم ستات!!

الشهود امرأتان!! ومن عقد القران “رئيسة البلدية”، هكذا اعتمد العروسان لإتمام زواجهم من بعضهم البعض، ليخرج المشهد على غير المعتاد عليه بان تكون والدة العريس الشاهدة الأولى، ووالدة العروسة الشاهدة الثانية على تلك الزيجة.

اعتمد الزوجين في دولة تونس، على رئيسة البلدية لتعقد لهم قرانهم، مسببين حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستنكار التام من أن يكون الشهود الإثنين سيدات.

رد فعل السوشيال ميديا

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الأشخاص صور من عقد قران عروسي تونس، مستنكير إتمام شروط الزواج بهذه الطريقة، حيث جاءت بعض التعليقات:

عقد زواج باطل مع مرتبة الشرف

الزواج دا كان على مذهب نوال السعداوي ولا شنو

انت قلتها لأول مرة يحدث في تونس يعني حالة شاذه ونادرة وماتمثلناش وماتعنيناش كتوانسه، والناس هذوكا خارجين على الملة من هك العام مش من توا

راد قلتها وحدك لأول مرة يحدث في تونس يعني حالة شاذة ونادرة وماتمثلش التوانس، عن عمر رضي الله عنه قال “ إن لله عبادًا يميتون الباطل بهجره، ويحيون الحق بذكره”.

اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، ول تصح عندهم شهادة النساء في النكاح، سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان، وذلك لقوله صلى الهل عليه وسلم “ لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل.

عقد زواج باطل هو لازم الانفتاح يبقى التخلي عن الأمور الدينية مش ممكن يبقى في المعاملة والنظافة والعل بجد مش بالرشاوي ولا الوسايط يعني المشكلة كلها في الدين.. ايه قلة الأدب ديه يارب يرحمنا برحمته.

شروط الزواج الصحيح في الإسلام

يشترط لصحة النكاح “الزواج” في الدين الإسلامي خمسة شروط هم: