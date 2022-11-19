عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتيو كازافيتش يتحدث عن رحلته مع الإخراج والتمثيل ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، ماستر كلاس للمخرج والممثل الفرنسي الشهير "ماتيو كازافيتش"، ضمن فعاليات دورته الـ44، وأداره المخرج أمير رمسيس.

وحضر الماستر كلاس، الذي أقيم في مسرح النافورة، مساء اليوم، العديد من النجوم وصناع السينما، منهم سينيتا خليفة، صدقي صخر، وعمرو صالح، والعديد من المخرجين ومديري التصوير.

في البداية، أعرب "ماتيو كازافيتش" عن سعادته البالغة، بتواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعد أعرق مهرجان في العالم العربي وإفريقيا.

وقال "كازافيتش"، إنه يفضل الإخراج على التمثيل، رغم تعاونه مع العديد من النجوم أصدقائه، ولكنه يشعر بارتياح شديد في الإخراج أكثر من التمثيل، ناصحًا المخرجين بعدم محاولة تقديم أي عمل بدون توافر الإمكانيات التي تساعده على ذلك، لأنه إذا كانت الخطوات التي قام بها خاطئة منذ البداية لن يصل إلى ما يريد من نجاح.

وأشار "كازافيتش"، إلى أن المخرج الناجح الذي يتواجد طوال الوقت في موقع التصوير،  ويكون لديه مرونة في العمل، بالإضافة إلى توافر فريق عمل ناجح ومكتمل، بداية من السيناريو ثم المنتج ثم الأبطال.

من جانبها وجهت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، سؤالًا لـ "كازافيتش"، بشأن امكانية دخولها عالم الإخراج لأول مرة وتحولها من ممثلة إلى مخرجة، ليرد عليها قائلًا إن الموضوع ليس بالصعوبة التي يتوقعها الجميع، ولكن الممثل يستطيع أن يقدم العديد من الأعمال في العام الواحد، على عكس المخرج الذي لا يكون متوفرا لديه سوى عمل واحد فقط.

كما تطرق حديث "ماتيو كازافيتش" إلى التقنيات الحديثة في السينما، قائلًا إن السنوات الأخيرة الماضية الوضع أختلف تمامًا عن التسعينيات، مثل القفز من الطائرة وغيرها لا يستطيع المخرج أن يقوم بها بدون استخدام التقنيات الحديثة، ومن الصعب أن تكون هناك مشاهد حية في العمل طوال الوقت لأنها تمثل خطرًا شديدًا على الأبطال.

تتضمن قائمة أعمال ماتيو كازافيتش، الإخراجية أفلامًا لا تفوت، يأتي على رأسها "الكراهية"، "الأنهار القرمزية" عام(2000)، "جوثيكا" (2003)، "بابيليون" (2008)، "التمرد" (2011)، قد مثل أيضا في أهم أفلام ستيفن سبيلبرج "ميونخ" (2005) و "نهاية سعيدة" لمايكل هانيكي (2017)، وتولى دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الناجح "ذا بيرو."

مهرجان القاهرة السينمائي ماستر كلاس للمخرج والممثل الفرنسي الشهير ماتيو كازافيتش الممثل الفرنسي الشهير ماتيو كازافيتش سينيتا خليفة صدقي صخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداءا من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

حالة إغماء السبب.. تفاصيل القبض على طليقة مطرب شعبي شهير"سكرانة"

موضوعات متعلقة

محمد فراج يبدأ تصوير مسلسل بطن الحوت

ضمن البانوراما الدولية.. عرض فيلم المجموعة بمهرجان القاهرة السينمائي

ندوة عن صعود السينما السعودية ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

تصل لـ10 آلاف ريال.. طرح تذاكر حفل أصالة بموسم الرياض

أحمد شيبة يصل الإمارات لافتتاح مهرجان الشيخ زايد

أبو ظبي ودبي.. جولات وحفلات عمر كمال في الإمارات

الحيوانات الأليفة.. "١٩ ب" يحقق أمنية سيد رجب في مهرجان القاهرة السينمائي

أول ظهور لأماني السويسي أثناء حملها في كليب لو هوصفك.. فيديو

ترشيحاتنا

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

السيسي ورئيس الجمعية الوطنية المجرية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

قائمة هواتف سامسونج المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينهم

15 ديسمبر آخر موعد.. هل تطبق الفاتورة الإلكترونية على المنشآت الطبية ؟

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

بعد ضبط زيت طعام ومسلى فاسد بسوهاج .. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

تجاوز 75 ألف جنيه .. سعر فستان درة يثير الجدل | شاهد

تؤدي أحيانا إلى الوفاة.. تحذير من حلوى موجودة في كل بيت.. تفاصيل

بفستان لافت.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ