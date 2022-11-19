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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

كأس العالم قطر 2022
كأس العالم قطر 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم قطر 2022، والذي من المتوقع أن يكون المونديال الأكثر إثارة والأفضل تنظيمًا على مدار تاريخ كأس العالم.

 

حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022  

وتقام غدًا مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين فريقي قطر، البلد المستضيف، ومنتخب الإكوادور، وذلك عصر الأحد عقب حفل الافتتاح.

وانتهت اللجنة المنظمة لحفل من الترتيبات النهائية، للحفل والذي قد يشهد حضورًا من فنانين وفرق فنية من كافة انحاء العالم وثقافاته المختلفة.

وتحرص قطر من خلال المونديال وحفل الافتتاح على نشر الثقافة العربية والإسلامية وتعريف العالم بها، في بادرة نالت استحسان جميع البلاد العربية.

ممنوع المشروبات الكحولية والخمور 

وفي قرار مفاجئ، أجبرت الحكومة القطرية اتحاد الكرة الدولي فيفا على إصدار فرمان بمنع بيع وشرب الخمور والكحوليات بمحيط ملاعب الكرة.

وأصدر فيفا بيان جاء فيه: "بعد عدة مناقشات مع سلطات دولة قطر المستضيفة، اتخذنا قرار باقتصار شرب الكحول على المشاركين بمهرجانات فيفا الترفيهية فقط بدلًا من الملاعب الخاصة بالبطولة، وهو ما يعني إزالة كافة منافذ بيع الكحوليات بالملاعب.

واستكمل: “المشروبات الخالية من الكحول ستظل متواجدة كما هي في الملاعب. وستحاول قطر توفير البيئة اللازمة للجماهير للحصول على تجربة ممتعة ومحترمة بمختلف الأماكن خلال فترة إقامة البطولة".

وتابع: "اللجنة المنظمة تحترم كثيرًا تفهم شركة "AB InBev" لهذا القرار وإصرارها على إظهار الدعم الكافي لنا خلال كأس العالم". 

انتقادات للقرار 

ورغم ما وصفته بعض المواقع الأوروبية والعالمية بانتقادات للقرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ كؤوس العالم والأجرأ على الإطلاق، لكن اللجنة المنظمة لكأس العالم لم تلق بالا لهذه الانتقادات أو التي سبقتها منذ سنوات.

وجراة القرار تأتي في الوقت الذي توقع فيه شركات عالمية للكحوليات عقود رعاية وحقوق ترويجية مع الفيفا.

وتواصل قطر دائمًا بث رسائل لضيوفها بشأن احترام تقاليد البلد المضيف وعدم الخروج عن الضوابط التي تضعها البلاد خلال فترة الاستضافة تحت عنوان “وطن واحد .. شعب واحد”.

ممنوعات في كأس العالم 2022 

كذلك تمنع قطر خلال كأس العالم أعلام وشارات المثلية، وكذلك المواعدات خارج إطار العلاقات الشرعية فضلًا عن كل ممارسات الشغب التي لا تتفق مع عادات وتقاليد البلاد.

كما تروج قطر من خلال كأس العالم 2022 لثقافة العرب والخليج والدين الإسلامي الحنيف من خلال كتيبات ولافتات وصوتيات تبث الآذان وتعاليم الإسلام بالملاعب وفنادق الإقامة. 

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