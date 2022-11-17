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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

سعر الأرز اليوم
سعر الأرز اليوم

تسببت أسعار الأرز في حالة جدل واسع بين المواطنين في ظل زيادة سعره خلال الفترة الماضية؛ الأمر الذي استدعى الحكومة للتدخل لضبط الأسواق وإنهاء أزمة الأرز أو اختفائه وذلك وفقًا لتصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.

تحذير للمحتكرين 

وفي تصريحات تلفزيونية، قال نادر سعد الدين، إن الدولة أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ويجب إبلاغ وزارة التموين بالكميات المتوفرة لدى تجار الأرز، والدولة تدخلت فورا لمواجهة محتكري وحائزي وموردي الأرز.

وناشد نادر سعد، المواطنين الإبلاغ فورًا عن محتكري الأرز في كل المحافظات، لحماية أنفسهم وضمان توافر السلعة في الأسواق.

الأرز محصول استراتيجي 

وفي السياق، أعلن مجلس الوزراء، في بيان، أنه في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. 

وقال مجلس الوزراء، إنه يحظر حبس سلعة الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

تحذير المواطنين من تخزين الأرز الشعير 

وامتدت ازمة الاحتكار إلى تحذير المواطنين المحتكرين للسلعة في صورة أرز شعير، حيث وجه الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المحتكرين والمضاربين في الأرز، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة النهار.

وقال حسام الدين: “أي حد سواء تجار أو مواطن هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، هيعتبر حاجب السلعة، وسيتم تطبيق العقوبة عليه”.

ومنح جهاز حماية المستهلك مخزني الأرز وحائزيه مدة 3 أيام من أجل إبلاغ وزارة التموين بالكميات المخزنة والغرض منها، وبعد مرور المهلة سيقع المواطن تحت طائلة القانون وتطبق عليه عقوبة احتكار السلعة.

أقل سعر للأرز 

ومن جانبها طرحت وزارة الزراعة كميات من الأرز عبر منافذها بأقل سعر في مصر، وذلك من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، والتي تستهدف محاربة الغلاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطرحت وزارة الزراعة كيلو الأرز بـ 12 جنيها للحبة الرفيعة، و15 جنيها للحبة العريضة، مع طرح أوزان 1 كجم، و15 كجم.

ومن جانبه، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء أول أمس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلوجرام في كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية؛ ويصل عددها إلى ‏‏1300 مجمع استهلاكي.

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