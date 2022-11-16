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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش عايز أسقط من نظر حد.. حكاية اعتراف مثير لأحمد أمين ورسالة مست القلوب

الفنان أحمد أمين
الفنان أحمد أمين

احتل الفنان أحمد أمين التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافه المثير بتغريدة عبر موقع السوشيال ميديا “تويتر”، خاصة وأن لديه الكثير من المتابعين والجمهور الكبير، وذلك بعد أيام من انتشار رسالة مثيرة أيضًا له عبر موقع فيسبوك… 

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اعتراف مثير لـ أحمد أمين 

أثار الفنان احمد امين جدلاً واسعًا عبر مواقع بعد ما نشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيوتر” يعترف فيها بحبها لفيديوهات تنظيف السجاجيد قائلاً: 

“ أنا عايز أعترف بحاجة بس مش عايز أسقط من نظر حد، أنا بحب اتفرج على فيديوهات الناس اللي بتنضف السجاد”.

تفاعل الجمهور مع أحمد أمين 

انهالت الكثير من التعليقات على تغريدة الفنان أحمد أمين، ما بين التعليقات الإيجابية والاخرى المؤيدة له، حيث علق البعض قائلين: 

  • وعربيات وريستوريشن ساعات وليلة كبيرة.. لست وحدك عزيزي أمين
  • الـ restoration  دي حقيقي ممتعة جدًا
  • مش عيب
  • وأنا كمان
  • انا برتاح نفسيًا
  • فيديوهات الجماعة الكوريين وهما بياكلوا
  • وأنا والله مع إن عمري ما غسلت سجاد
  • وأنا والله بنام عليها

رسالة أحمد أمين المثيرة للجدل 

نشر أحد الأشخاص رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان الفنان أحمد أمين قد أرسلها له في شهر مارس السابق، أثارت حالة من الجدل الواسع، مع تفاعل كبير من المتابعين.

نشر شخص يُدعى دافنشي المصري منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن رسالة عبر “ماسنجر” كان قد أرسلها له الفنان أحمد أمين في شهر مارس الماضي، كاتبًا تحتها هاشتاج “ في حب أحمد أمين”، كان مضمون تلك الرسالة 

" هو أنا مبحبش الحركة دي ولله، واول رة آخد سكرين شوت من رسالة بعتهالي فنان بحبه، بس أحمد أمين مش مجرد فنان بحبه، دا قصة طويلة أوي في يوم ما هبقى أحكيها ان شاء الله… 

انا بس شيرت الرسالة دي علشان أشاور للناس على حاجتين فيها..

صباح الخير انا اسمي أحمد امين، ممثل.. الذوق والاحترام والتواضع دول وهو في عز نجوميته.. 

والحاجة التانية هو انه طول الوقت بيعرض مساعداته وبيحاول ياخد بإيد الناس اللي ف أول الطريق.. مش واحد وصل وانعزل عن الناس اللي وصلوه.. 

فأنا رأيي الشخصي ان الفنان لو مكانش جواه إنسان كويس فالله الغني عنه وعن فنه…"

 

أحمد امين اعتراف مثير لـ أحمد أمين تغريده تيوتر رسالة أحمد أمين المثيرة للجدل

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