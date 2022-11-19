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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحق نزل التردد واتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر، وسط اهتمام كبير ومتابعة ما بين 3 إلى 4 مليارات نسمة حول العالم، حيث يتسائل الكثير عن طريقة متابعة البطولة من المنزل؟

وحصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث قررت المجموعة القطرية نقل 18 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

وبخلاف القناة القطرية، أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث البطولة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات.

قنوات مفتوحة لنقل مباريات كأس العالم

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل مباريات كأس العالم عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل ساتbein sport ( 18 مباراة على القناة المفتوحة )
تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقاً
قناة ORTB
تردد 11900 H 27500
قناة tvt
تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً
قناة rai 1
تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقاً
قناة ZDF
تردد 11632 H 22000

قناة TF1
تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق
قناة TRT1
تردد 11054 H 30000

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موعد كأس العالم 2022

تبدأ بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، غدا الأحد 20 نوفمبر 2022، على أن تنتهي 18 نوفمبر 2022 بمشاركة 32 منتخب فى دولة قطر العربية، حيث ستكون أولى المباريات للدولة المضيفة.

وتقيم دولة قطر مباريات كأس العالم علي 8 ملاعب هي: (استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم

وينطلق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، غدا الأحد 20 نوفمبر الجاري، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتبدأ الجولة الأولي من مباريات مونديال 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، بمباراة قطر والإكوادور، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

وتشهد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم. 

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