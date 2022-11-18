بيان هام من قنوات beIN Sports قبل انطلاق كأس العالم

نفت مجموعة قنوات beIN SPORTS صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تأخير في البث المباشر لقنواتها قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم .

ودعت الشبكة في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء القطرية - إلى أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها عبر حساباتها الرسمية

وكانت صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصدر مطلع قوله أن منظمي كأس العالم في قطر سيعلنون اليوم الجمعة، أنه لن يتم بيع المشروبات الكحولية للجماهير في ملاعب كأس العالم.

يأتي الإعلان المتوقع قبل يومين من انطلاق مونديال قطر، وهو الأول من نوعه في دولة شرق أوسطية.

وكان من المقرر أن تبيع الراعي الرئيسي لكأس العالم، الجعة الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية، قبل ثلاث ساعات وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.