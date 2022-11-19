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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حظر الملابس الكاشفة والسجن لخلع التيشيرت في كأس العالم بـ قطر

قواعد كأس العالم
قواعد كأس العالم قطر 2022

نظرًا لأن مشجعي كرة القدم متحمسون لـ كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تنظمه قطر في 20 نوفمبر، ألزم المنظمون المشجعين الذين يزورون الدولة العربية المسلمة الشقيقة من أجل مشاهدة البطولة.

طلب المنظمون في قطر من المعجبين "احترام التقاليد والعادات المحلية" في قطر، بما في ذلك سياسات الكحول، المخدرات، الجنس وحتى فرض قواعد اللباس خلال كأس العالم 2022.

ذكرت صحيفة ديلي ستار أن المعجبين قد يواجهون غرامات إذا ارتدوا ملابس "كاشفة" للغاية وفقًا للقانون القطري.

سيتعين على المشجعين توخي الحذر بشأن ملابسهم الكاشفة للجلد على الرغم من الظروف شديدة الحرارة في دولة قطر.

لام يفرض المنظمون على المعجبات اللائي يصلن إلى قطر من بلدان أخرى اتباع قواعد اللباس الإسلامي الصارمة للدولة وارتداء العباءة، بل يجب فقط أن تغطي الملابس الفوقية أكتافهم وبطونهم، كما يجب أن تغطي التنانير والفساتين ركبهم.

سيواجه الرجال غرامات والسجو إذا خلعوا تيشرتاتهم بالكامل، بينما لا يسمح بارتداء القمصان بلا أكمام أو تلك التي تحمل شعارات مسيئة.

ينص موقع كأس العالم على ما يلي: "يمكن للناس عمومًا ارتداء الملابس التي يختارونها، لكن يتوقع من الزوار تغطية أكتافهم وركبهم عند زيارة الأماكن العامة مثل المتاحف والمباني الحكومية الأخرى".

يُسمح بارتداء ملابس السباحة في شواطئ الفنادق وحمامات السباحة، ويجب على المشجعين الذين يحضرون المباريات ملاحظة ان خلع القمصان في الاستاد غير مسموح.

قال مسئول التكنولوجيا في كأس العالم FIFA في قطر «نياس عبدالرحمن»: "لدينا كاميرات خاصة عالية الدقة لتكبير مقعد معين ورؤية المتفرج بوضوح، يتم تسجيلها، لذا سيساعدنا ذلك في أي تحقيق بعد الحدث".

فرض قواعد أخرى على مشجعي كأس العالم

- قد يؤدي شرب الكحول خارج مناطق المعجبين والشتائم والعروض العامة للمشاعر إلى فرض غرامات والاعتقال.

- كما أن استيراد أي مواد إباحية وألعاب جنسية ومنتجات لحم خنزير وكتب دينية إلى قطر غير قانوني أيضًا.

- سيتم فحص جميع الأمتعة في صالة الوصول بمطار حمد الدولي.

- قد يتم فرض غرامات على المعجبين بسبب رمي القمامة.

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حظر الملابس الكاشفة والسجن لخلع التيشيرت في كأس العالم بـ قطر

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حظر الملابس الكاشفة والسجن لخلع التيشيرت في كأس العالم بـ قطر

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