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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة| لاعبان مصريان يشاركان رسميًا في كأس العالم قطر 2022.. كيف ذلك ؟

نجوم كأس العالم قطر
نجوم كأس العالم قطر 2022

غاب منتخب مصر عن كأس العالم قطر 2022، بينما نجح 32 منتخبًا من 6 قارات في الوصول إلى المحفل الدولي الأهم في العالم على مستوى كرة القدم.

منتخب مصر فشل في الصعود بعد التعادل ذهابًا وإيابًا أمام السنغال، ثم الهزيمة في ركلات الترجيح ليتمكن ساديو ماني ورفاقه من خطف بطاقة التأهل للمونديال.

137 لاعب يلعبون لمنتخبات أخرى 

ووفق إحصائية أعدها موقع فرنسي، فإن عدد اللاعبين الذي ولدوا خارج البلاد التي يحملون ألوانها في كأس العالم بلغ 137 لاعبًا.

وكانت منتخبات المغرب وتونس أكثر المنتخبات التي يلعب لها لاعبين ولدوا خارج بلادهم.

وجاء منتخب المغرب في الصدارة بواقع 14 لاعبًا ولدوا خارج الأراضي المغربية، بينما تونس ثانيًا بواقع 12 لاعبًا، وتتساوى معها في ذلك السنغال، بينما قطر مثلها 10 لاعبين ولدوا خارج الديار.

 والغريب أن فرنسا التي تشتهر بكثرة تجنيس اللاعبين مثلها 3 لاعبين فقط ولدوا خارج الأراضي الفرنسية.

لاعبان مصريان في مونديال قطر 

الفاجأن أن لاعبان ولدا داخل الأراضي المصرية وتنتمي جذورهم إلى البلاد، يتواجدون في منتخبين بالبطولة ويمثلان كل من قطر، واستراليا.

أحمد علاء الدين 

أحمد علاء الدين هو لاعب كرة قطري من أصول مصرية، حيث وُلد في مصر وانتقل للعيش في قطر عند سن العاشرة وحصل على الجنسية القطرية.

علاء الدين، من مواليد 31 يناير 1993، ويلعب مركز هجوم، وهو حالياً لاعباً ل نادي الغرافة القطري.

يعرف المصريون أحمد علاء الدين من خلال مشاركته مع منتخب قطر ضد منتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، حيث سجل مهاجم منتخب قطر ركلة جزاء ترجيحية في مرمى محمد الشناوي ليساهم فى فوز منتخب العنابي ببرونزية البطولة.

جارانج كول 

جارانج كول لاعب منتخب استراليا المنضم إلى كأس العالم، لاعب كرة استرالي من أصول جنوب سودانية، ومولود في جمهورية مصر العربية.

  ويلعب جارانج كول لنادي سنترال كوست، لكن المفاجأة أن نادي نيوكاسل أعلن تعاقده مع المهاجم الأسترالي الشاب (18 عاما) لينضم إلى صفوف فريق نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2023.

جارانج كول في الأصل ينتمي لعائلة سودانية من "الخرطوم"، قبل أن تنتقل الأسرة إلى مصر، حيث ولد مهاجم نيوكاسل هناك.

وبعد ذلك، رحلت العائلة بأكملها من مصر إلى أستراليا، وبدأ من هناك حلم جارانج في احتراف كرة القدم، واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس العالم كأس العالم قطر 2022 جارانج كول أحمد علاء الدين منتخب قطر

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