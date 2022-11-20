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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

كمال أبو رية ونرمين
كمال أبو رية ونرمين الفقي

انشرت الشائعات حول زواج الفنانة نرمين الفقي عدة مرات ومرات، حتى كان من بين تلك الشائعات زواجها من شخص مخالف لها في الديانة، وعلى الرغم من توضيحها حقيقة تلك الشائعات الإ أنها لم تتوقف حتى انتشرت في الآونة الأخيرة اقاويل عن زواجها من الفنان كمال أبو رية، فما حقيقة هذا الزواج؟…

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كمال أبو رية يكشف حقيقة زواجه من نرمين الفقي

نالت شائعات الزواج من الفنانة نرمين الفقي والفنان كمال أبو رية، حتى تيقن البعض من صحة هذا النبأ، ونشروه على نطاق واسع، في ظل الانتشار السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أبو رية كشف حقيقة هذا الأمر، مؤكدًا في أحد اللقاءات التليفزيونية على أنها اخت وصديقة وزميلة.

وأضاف كمال أبو رية: «قالوا كدة كتير، هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟ طب معملناش حفلة صغيرة كدة طيب؟»، مؤكدًا « نرمين اخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وانا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني، فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أاستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة».

نرمين الفقي تتحدث عن زواجها من كمال أبو رية 

لم تكن شائعات زواج نرمين الفقي من كمال أبو رية حديثة العهد، بل انتشرت في وقت سابق من عدة سنوات، ما استدعى رد نرمين عليها، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: « كمال أبو رية صديق وزميل منذ سنوات طويلة، وشاركت معاه في أكثر من ثلاث أعمال فنية، وأننا جيران في مدينة الشيخ زايد».

وتابعت: «عندما احتاج عمل بعض الأعمال في الفيلا اتصل به لأنه الأقرب لي من أي احد من أفراد أسرتي.. وعندما يراه البعض عندي دائمًا داخل الفيلا يطلقوا هذه الشائعة» مؤكدة « لم أتزوج بعد انفصالي بعد خطيبي الأول.. وهل من المعقول ان أتزوج في السر؟ ليه؟ خاصة أني من أسرة كبيرة منها السفير جمال البيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق».

 

كمال ابو رية نرمين الفقي مواقع التواصل الاجتماعي كمال أبو رية يكشف حقيقة زواجه من نرمين الفقي مدينة الشيخ زايد

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