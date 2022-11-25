كأس العالم .. أول تعليق من نيمار بعد الإصابة القوية في مباراة صربيا

علق نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على الفوز الذي حققه منتخب بلاده البرازيل على حساب صربيا في إطار كأس العالم 2022.



وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "مباراة صعبة، ولكن كان من المهم الفوز، تهانينا للفريق، تم اتخاذ الخطوة الأولى، تبقى 6".

تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لإصابة قوية في مباراة البرازيل ضد صربيا في ختام الجولة الأولى من كأس العالم 2022، مما أدى إلى استبداله.



وأعلن طبيب منتخب البرازيل لوسائل الإعلام، عقب المباراة أن نيمار قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن.



وأشار طبيب البرازيل إلى أن نيمار سوف يخضع لفحوصات وتقييمات على مدار 24 ساعة لتحديد حجم الإصابة.



ونجح منتخب البرازيل في الفوز على نظيره منتخب صربيا بهدفين دون مقابل، سجلهما ريتشارلسون في الشوط الثاني.



يُذكر أن منتخب البرازيل سيواجه منتخب سويسرا في الجولة الثانية من المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.