جدة تغرق .. بيان عاجل من السعودية بشأن السيول والأمطار

أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً.

وأوضح القحطاني أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

وقال إن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجلت في 2011 90 ملمتر؛ مشيراً إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة.

وأكد القحطاني مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة؛ وفقًا للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

استنفار

وأدت الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة جدة غرب السعودية الخميس إلى وفاة شخصين، وإغلاق العديد من المدارس والجامعات بعد أن أعلنت إدارة التعليم في جدة ورابغ وخليص، تأجيل اختبارات في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وترحيل مواعيدها إلى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي المقبل، إضافة إلى تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وتحولت مستويات الأمطار الغزيرة التي شهدتها السواحل الغربية السعودية، إلى تجمعات كبيرة للمياه في الميادين والشوارع، وبادرت الجهات الرسمية بإغلاق بعض الطرق الرئيسية بشكل احترازي نظرًا لكثافة هطول الأمطار، وحرصًا على السلامة العامة.

وأعلنت أمانة محافظة جدة؛ حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها، لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية، ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة، وكثفت الأمانة أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية، بمشاركة نحو 2564 عاملاً وموظفًا ونحو 960 آلية ومعدة.

وحذر الدفاع المدني السعودي من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.